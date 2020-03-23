شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة بشأن الطقس.. «الأرصاد» توضح حقيقة تعرض مصر لعاصفة ترابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما زعمته بعض المواقع بأن هناك عواصف ترابية خلال الساعات القادمة.

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وقال «شاهين» إن البلاد تعرضت اليوم إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة وهو ما حذرت منه هيئة الأرصاد منذ أمس.

واضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، مساء الاثنين، أن الاجواء مستقرة اليومين القادمين، وهناك رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق الجمهورية الخميس القادم.

وتابع: «ولكن بداية من الغد فالأجواء مستقرة وهناك هدوء في سرعات الرياح وانخفاض بالكتلة الهوائية، كما نلاحظ أن الرياح الآن أهدأ من الساعات التي مضت، وهناك انخفاض بدرجات الحرارة من الغد فبعد أن كانت اليوم العظمى على القاهرة ٢٩ درجة مئوية، غدا ستكون ٢٦ وبعد غد ٢٤ درجة مئوية».