شكرا لقرائتكم خبر عن الفنادق تغلق أبوابها.. مغادرة جميع السائحين الإنجليز والألمان من الغردقة بسبب «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي عن مغادرة جميع السائحين الألمان والإنجليز إلى بلادهم بعد انتهاء إجازاتهم السياحية بمنتجعات البحر الأحمر، إذ غادرت المطار، الاثنين، ٥ رحلات جوبة بالإضافة إلى رحلتين لشركة «كوندور».

ومن المقرر انتهاء مغادرة باقي السائحين للغردقة، يوم الأربعاء المقبل، بالنسبة للسائحين من أوكرانيا ولاتفيا.

وقدرت مصادر سياحية إجمالي عدد السائحين الذين غادروا البحر الأحمر لبلادهم منذ الأسبوع الماضي بنحو ٧٠ ألف سائح بعد تعليق مصر استقبال الرحلات الدولية.

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وأعلنت العشرات من الفنادق والقرى السياحية بالغردقة خلوها من أي سائحين بعد انتهاء إجازات السائحين الأوروبيين ومغادرتهم لبلادهم وعدم استقبال أي سائحين جدد وذلك مع تطبيق وزارة الطيران قرار وقف الطيران الدولي.

وقرر عدد من ملاك القرى السياحية بالغردقة ومرسى علم إغلاق قراهم السياحية لعدم وجود إشغالات بها بعد انتهاء عمليات والتعقيم والتطهير لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع العاملين بها تحت الحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس للسماح لهم بمغادرتهم لمحافظاتهم الأصلية.

ورصدت «المصري اليوم» بالصور مغادرة عدد من السائحين لإحدى القرى السياحية بمدينة الغردقة.

كان مطار الغردقة الدولي قد استقبل نحو ٢٠٠ رحلة طيران فارغة دون أي ركاب منذ الخميس الماضي لتطبيق قرار وقف الطيران الدولي مع السماح باستقبال الطائرات فارغة لتنظيم رحلات لعودة السائحين لبلادهم بعد انتهاء إجازاتهم بالقرى السياحية ضمن جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأن غالبية المغادرين من الألمان والإنجليز.

مغادرة جميع السائحين الأنجليز والألمان لمنتجعات الغردقة

مغادرة جميع السائحين الأنجليز والألمان لمنتجعات الغردقة