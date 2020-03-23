شكرا لقرائتكم خبر عن منعًا للتجمعات.. «النواب» يؤجل جلسات الأحد المقبل إلى 12 أبريل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الإثنين، تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المقرر لها 29 مارس 2020 إلى 12 أبريل 2020، وذلك وفقاً لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد «عبدالعال» في بيان له، الاثنين، أن هذا التأجيل يأتي اتساقًا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة، ويأتي في الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدى إلى انتشار العدوى ومنع أي تخالط بقدر الإمكان، وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلفة، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي حفاظًا على صحة وسلامة النواب العاملين بالمجلس.
وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، إن قرار التأجيل يأتى في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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