شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تمويل 9773 مشروع بـ843 مليون جنيه ضمن مبادرة «مشروعك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن عدد المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية «مشروعك» بلغ 9773 مشروعًا، بقيمة 843 مليون و281 ألف جنيه، التي وفرت 12 ألف و245 فرصة عمل، وذلك منذ انطلاق المشروع في مايو 2015 وحتى 22 من شهر مارس 2020.

وأشار المحافظ خلال تصريحات صحفية، مساء الاثنين، إلى أن عام 2019 فقط قد شهد تمويل 1632 مشروعًا بقيمة 275 مليون و600 ألف جنيه، والتي وفرت 2732 فرصة عمل، وذلك بزيادة قدرها 7% في قيمة القروض والتمويل مقارنة بعام 2018، والذي بلغت فيه قيمة القروض 255 مليون و200 ألف جنيه.

كما أضاف المحافظ أن مبادرة مشروعك التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية يشارك في تنفيذها عدد من البنوك الوطنية بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال تلك البنوك.