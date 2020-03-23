شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث تطوير منظومة منافذ التسويق التابعة للوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين، العمل على تطوير منظومة منافذ التسويق التابعة للوزارة والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، والتي يتم من خلالها طرح المنتجات والسلع الغذائية، بحيث يتم توحيد جهود جميع القطاعات والهيئات التي تمتلك منافذ بيع، وتعظيم الاستفادة القصوى منها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور المهندس مجدي عبدالله، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج، والمهندس إبراهيم الدسوقي، المشرف على الزراعات المحمية، والدكتور صبحي محسن، المشرف على المشروع الخدمي للتغذية المدرسية.

Advertisements

وأشار وزير الزراعة إلى أن تطوير منظومة المنافذ تستهدف رفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة القصوى منها لتقديم خدمة مميزة وباسعار تنافسية للمواطنين، فضلا عن دعم الفلاح والمزارع بعرض منتجاته بهذه المنافذ، لضمان هامش ربح جيد، لافتاً إلى أنه سيتم ايضاً إعادة النظر في خريطة توزيع هذه المنافذ بحيث يتم فتح منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجاً لها.

وأكد القصير أيضاً ضرورة تطوير منظومة مصانع التغذية المدرسية ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة القصوى منها لتقديم خدمة مميزة وباسعار تنافسية للمواطنين، بحيث يتم إنتاج مخبوزات أخرى تتماشى مع طلبات المستهلكين وتساهم في رفع جزء من العبء الملقى عليهم بالبيع باسعار تنافسية.

وشدد وزير الزراعة على إنشاء جهاز تسويق قوي يتولى التسويق الكامل لإنتاج المصانع، والتنسيق الكامل فيما بين إدارة المصانع والمنافذ التابعة للوزارة في عرض إنتاج المصانع بتلك المنافذ لزيادة الجدوى الاقتصادية للطرفين.