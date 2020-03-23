شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث احصائيات كورونا في مصر .. 327 إصابة و14 حالة وفاة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الحصيلة النهائية للمصابين والمتوفين بفيروس كورونا وكذلك الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا منذ أول مارس وحتى الآن.

كورونا الخليج 365 يستعرض نسب الإصابات والوفيات والحالات التى شفيت من الفيروس فى السطور التالية: 327 إجمالي حالات الإصابة Advertisements 14 حالة وفاة 74 حالة تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية منهم 56 حالة تم شفائها "105"، و"15335 أرقام الخطوط الساخنة للاستفسار عن المعلومات الخاصة بالفيروس

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