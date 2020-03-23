شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يتهم الميليشيات المسلحة بخرق هدنة وقف إطلاق النار فى ترهونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسمارى، أن الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق خرقت الهدنة الإنسانية باستهداف منطقة الشرشارة شمال مدينة ترهونة بوابل من صواريخ جراد.

وأكد المسمارى فى بيان صحفى له، الاثنين، أن قائد مليشيا الإسناد التابعة لفائز السراج يتوعد بمزيد من العمليات ضد المدينة والمنطقة بالكامل، فى الوقت الذى تتساقط فيه القذائف العشوائية من مدفعية المليشيات على أحياء منطقة قصر بن غشير ووادى الربيع شرق طرابلس.

بدوره طالب مجلس مشايخ ترهونة، القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إلى ضرورة العمل على إنهاء المليشيات بأسرع وقت ممكن.

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وقال المجلس فى بيان أصدره اليوم الاثنين إنه فى ظل توجيه الجهود لمكافحة وباء كورونا القاتل، تستهدف الميليشيات المسلحة مدينة ترهونة وهو ما يعد ضرب صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، واحترام مبدأ وقف إطلاق النار فى ليبيا، مشيرا إلى أن المدنيون فى ترهونة تعرضوا إلى قصف صاروخى أعمى، أفزع وأرعب وأرهب الآمنين.

وحمل المجلس المسؤولية الكاملة للمجتمع الدولى متمثلا فى بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا للمماطلتها فى معالجة الملف الليبى، وكيلها بمكيالين فى إيصال الصورة واضحة للجهات الدولية المسؤولة على حفظ السلم والأمن فى العالم بأسره، مطالبا القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إلى ضرورة العمل على إنهاء المليشيات التى لا تعرف إلا ولا ذمة فى أمن وسلامة وراحة الليبيين.

وقال البيان، أن "قبائل ترهونة بقدر ما تستهجن وتدين هذا العمل الجبان فإنها تدرك أن "المليشيات" لا يمكن أن تكون إلا هكذا، فهذا العمل وغيره من الأعمال المشابهة هو من الخصائص الأساسية فى أخلاق المليشيات ومنهجهم فى الحياة".