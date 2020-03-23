شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسي يجرى اتصالا هاتفيا برئيس الصين ويشيد باحتواء انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الصينى ويشيد باحتواء بكين لانتشار كورونا، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الصينى شى جين بينج".

السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الصينى ويشيد باحتواء بكين لانتشار كورونا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الصينى شى جين بينج".

التعليم: تعديل جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للإعدادية والثانوية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تعديل جدول الامتحانات للشهادتين الإعدادية والثانوية لهذا العام، بشأن المواد التى لا تضاف للمجموع.

مصرع 3 عمال وإصابة 8 آخرين فى انهيار مسجد تحت الإنشاء بكفر الشيخ

لقى3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، بينهم 3 إصابات خطيرة، فى انهيار مسجد تحت الإنشاء بإحدى مناطق مركز دسوق فى محافظة كفر الشيخ، وتم نقل الجثتين والمصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى دسوق العام لتلقى العلاج اللازم .

4 أدوية فى وقت واحد.. أوروبا تبدأ تجارب سريرية فى7 دول لمواجهة خطر كورونا

على غرار التجارب الطبية الأمريكية والصينية، دخلت أوروبا بقوة على خط البحث عن لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد، حيث بدأت تجارب سريرية فى 7 دول على الأقل بالقارة لاختبار 4 علاجات محتملة للمرض القاتل.

الداخلية تنفى فرض حظر التجوال فى البلاد وتحذر من صفحات مزورة منسوبة للوزارة

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية بشأن إتخاذ إجراءات حظر التجوال إبتداءً من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس " كورونا".

إزاى تعملى لانش بوكس مثالى لجوزك فى زمن كورونا؟ نصائح واقتراحات مفيدة

لا يزال بعض الأزواج يخرجون حاليا لعملهم، ويحاولون قدر الإمكان اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقاية أنفسهم من العدوى، ومن أبرز هذه الإجراءات أن يتجنبوا تناول الطعام من خارج البيت مما يجعلهم بحاجة إلى "لانش بوكس" آمن خلال العمل، يساعد على إشباع الجوع وفى الوقت نفسه يرفع المناعة. فكيف تحضرين "اللانش بوكس" المثالى؟

عمالقة التكنولوجيا يتعاونون مع الحكومة الأمريكية لمكافحة فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجموعة من عمالقة شركات التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك " آي بي إم وأمازون وجوجل ومايكروسوفت " دخلوا في شراكة مع البيت الأبيض من أجل "إطلاق العنان لقوة موارد الحوسبة الفائقة الأمريكية" لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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محافظ القاهرة للباعة بالعتبة: منع التجمعات فى مصلحة الجميع.. صور

طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الباعة والمترددين على منطقطى العتبة والموسكى، بمنع التجمعات الكثيفة حرصا على سلامتهم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وفاة ابنة الفنانة المعتزلة ناهد جبر

توفيت صباح اليوم الاثنين، السيدة مايسة عصام بهيج، ابنة الفنانة ناهد جبر، ولاعب والكرة ومدرب الزمالك الراحل عصام بهيج حيث أعلن خبر الوفاة زوجها حازم المبروك على فيس بوك وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون"، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي المرحومة مايسة عصام بهيج، سيتم التجمع أمام الباب الخلفي لمستشفى الشرطة بمدينة نصر؛ لتحديد مكان الصلاة نظرا لقرار غلق المساجد والدفن بالمقابر أسفل كوبري العاشر من رمضان نسألكم الدعاء لها".

الرئيس السيسي يصدر قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

ساعة تروح وساعة تيجى .. مواطن يدعى أنه المهدى المنتظر فى عصر كورونا .. فيديو

تداول عدد من المواطنين ، فيديو عبر تطبيق " واتس آب" ، لشخص يعلن فيه أنه المهدى المنتظر ، من أمام أحد المساجد ، في احدى المحافظات.

"صلوا فى بيوتكم".. المسجد الأقصى يغير صيغة الأذان لأول مرة.. فيديو

رفع المسجد الأقصى شعائر الأذن الجديد للمرة الأولى بالصياغة التي أصبحت متداولة في جميع المساجد بالدول العربية والإسلامية، وأذن المؤذن بعبارات "صلوا في بيوتكم.. صلوا في بيوتكم" ثم أعقبها بقوله اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد، وذلك لدعوة المصلين الالتزام بالصلاة في بيوتهم خوفا من تفشي فيروس كورونا، فيما ظهرت ساحة المسجد الأقصى خالية من المصلين أثناء ترديد عبارات الاذان بعد تعديلها.

على جمعة: يجوز إخراج الزكاة لعامين مقبلين للتيسير على الناس.. فيديو

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إنه يجوز إخراج أموال الزكاة قبل حلول موعدها، مؤكدا جواز ذلك بإجماع جمهور العلماء.

الصحة فى رسالة للمواطنين: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة.. وتجنبوا الزيارات

وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، 5 نصائح جديدة للمواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد، عبر رسائل "sms" على الهواتف المحمولة بهدف الحماية من أى عدوى محتملة لفيروس كوفيد 2019 .

ليفربول يلجأ إلى عالم نفسى لانتشال لاعبى ليفربول من كابوس كورونا

كلف نادى ليفربول الإنجليزى لى ريتشاردسون عالم النفس الرياضى بالريدز، بمهمة التقليل من حالة التوتر والقلاق التى يعيشها اللاعبون بسبب فيروس كورونا المستجد "COVED 19".

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مدير الصحة العالمية يدعو السيسي و18 زعيما ووزيرا لتحدىSafe Hands..

خاض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، Safe Hands Challenge أو تحدى "الأيدى النظيفة"، وهو تحدى أطلقته منظمة الصحة العالمية على منصات التواصل الاجتماعى للحفاظ على النظافة الشخصية وحث الناس على غسل أيديهم باستمرار للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى أصاب وقتل مئات آلاف الأشخاص حول العالم ضمن إحصائيات وارتفاع للضحايا لا يتوقف.