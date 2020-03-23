تزامنا مع غلق المحلات.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، سيولة مرورية، اليوم الإثنين، تزامنًا مع تفعيل قرار غلق المحلات، خلال الذروة المسائية.

ورصدت الخدمات المرورية سيولة بكورنيش النيل بمحيط المحكمة الدستورية العليا، وأعلى محور الأوتوستراد المتجه من زهراء المعادي إلى الطريق الدائري، والقادم من كوبري التونسي للدائري أيضًا.

Advertisements

كما تم رصد انفراجة مروري بمحور جوزيف تيتو اتجاه الهايكستب، وشارعا الثورة وأبو بكر الصديق بمصر الجديدة في الاتجاهين، والقادم من محور صلاح سالم إلى منطقة المهندسين.

بالانتقال إلى الطريق الدائري، رصدت غرفة عمليات المرور سيولة مرورية للقادم من الأوتوستراد للمنيب، والمتجه من نفق السلام إلى المرج، إضافة إلى وصلة المريوطية.

ورصدت كاميرات المراقبة سيولة مرورية أعلى محور 15 مايو في الاتجاهين، والمتجه من المهندسين إلى رمسيس عبر كوبري أكتوبر، ومحور 26 يوليو بدءًا من منطقة ناهيا، الأمر نفسه بشوارع الهرم وفيصل والجامعة بمحافظة الجيزة.