كيف نفذت الداخلية خطة الدولة لمواجهة خطر "كورونا" خلال 24 ساعة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نحو تحقيق مزيدا من الانضباط في الأسواق، تتصدى أجهزة وزارة الداخلية لمحاولات حجب السلع عن التداول وتخزينها للتلاعب بأسعارها في الأسواق لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة إضافة إلى جرائم غش المستلزمات الطبية.

ووجهت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة على مستوى الجمهورية تنسيقا مع مصلحة الأمن العام ومديريات الأمن أسفرت عن ضبط 1120 قضية متنوعة.

الجهود الأمنية لم تتوقف عند حد التصدي لمحاولات حجب السلع وامتدت إلى المتابعة الميدانية لمدى التزام القائمين على الأندية والمقاهي والمراكز التجارية والمطاعم بقرار غلقها الصادر من مجلس الوزراء من 7 مساء وحتى السادسة صباحا لمواجهة خطر فيروس "كورونا" المستجد.

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ونجحت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة في غلق 1856 محلا عاما خالف قرار الغلق، وتحرير 782 مخالفة لقرار منع تداول الشيشية، وغلق 467 مكانا لأنشطة تعليمية.

وتواصل وزارة الداخلية أداء دورها بفاعلية في إنفاذ القانون والذي يتسق مع جهود الدولة في الحفظ على سلامة وصحة المواطنين.