شملت 8 أسماء.. حركة تغييرات لمساعدي وزير العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، على طلب المستشار عمر مروان وزير العدل، بإجراء تغييرات بين مساعديه.

وشملت التغييرات 8 أسماء بعد أيام من تولي المستشار عمر مروان حقبة الوزارة في ديسمبر الماضي على النحو التالي: ندب المستشارين حسام هشام على صادق مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي، وعلاء الدين عبد الحليم سمهان مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، وإبراهيم سيد حسين خلف الله مساعد وزير العدل لشئون مكافحة الفساد والشكاوي، وربيع أحمد ربيع مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري.

وتولى المستشارين طارق على أحمد كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، ومحمد الفيصل يوسف مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.

وعين المستشارين تامر عبد الحميد الفرجاني مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وأمل محمود عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وأحمد اسماعيل مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية ود. شريف الدياسطي مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني لوزير العدل.