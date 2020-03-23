محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
شددت وزارة الداخلية على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على الصفحة المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
جاءت خطوة الوزارة حيال الصفحة بعدما نشرت معلومات مغلوطة فحواها اتخاذ إجراءات حظر التجوال ابتداء من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس " كورونا".
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملة وتفصيلاً، موضحة أن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وذكرت الوزارة أن الأخبار والوقائع الصادرة عنها يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " وتحمل اسم " الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية " تحت عنوان (www.facebook.com/moiegy ).
وأتمت بيانها: "كافة الصفحات الأخرى التي تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بوزارة الداخلية".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعة بدء حظر التجوال.. الداخلية تتوعد منتحلي صفتها على "فيسبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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