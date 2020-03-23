للمرة الثالثة في أقل من 24 ساعة.. فصل إمام بالمنيا خالف تعليمات إغلاق المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، خدمة الشيخ "وائل معتمد حامد" إمام وخطيب مسجد الديروطية بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، لتعمده فتح المسجد وأداء صلاتي المغرب والعشاء جماعة، وترك المسجد مفتوحًا لأداء صلاة الجنازة، ما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات.

وتعد هذه هي المرة الثالثة، بعد فصل إمامين بالجيزة وبني سويف، لمخالفتهما تعليمات إغلاق المساجد.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان لها الاثنين، أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات إغلاق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، والإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، بالإضافة إلى أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد لمدة أسبوعين غلقًا كاملاً، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة لا سيئة.​