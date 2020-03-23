علي عبدالعال يقرر تأجيل جلسات البرلمان حتى 12 أبريل بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إيراهيم:

قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، تأجيل موعد انعقاد جلسات البرلمان، المحدد سلفًا في 29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل 2020.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقًا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة، وفي الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدي إلى انتشار العدوى ومنع أي تخالط بقدر الامكان وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلفة، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي حفاظًا على صحة وسلامة سيادتكم.

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قرار رئيس المجلس وفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.

وكان المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، قال في تصريحات للمحررين البرلمانيين، منذ أيام إن عبدالعال يملك صلاحية تعديل موعد انعقاد الجلسات القادمة والمقرر انعقادها يوم الأحد 29 مارس، إذا طرأ أو استجد ما يدعو إلى ذلك ويملك تأجيلها، خاصة وأن عبدالعال شديد الحرص على صحة النواب والعاملين بالمجلس ويتابع الموقف ساعة بساعة.

يشار إلى أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة بصفة عامة ومحلس النواب بصفة خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة العاملين، اتخذ مجلس النواب بعض الإجراءات الاحترازية الجديدة، لمنع انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، وأن تمنح إجازات مدفوعة الأجر للسيدات الحوامل والحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة ومن تقمن برعاية ذوي الإعاقة، والعاملين من أصحاب الأمراض المزمنة بحسب الثابت بسجلاتهم الطبية بجهة العمل، لمدة أسبوعين اعتبارًا من الثلاثاء 17 من مارس 2020. ​