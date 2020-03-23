بسبب "كورونا".. بيان عاجل في البرلمان لوقف أعمال المقاولات في البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، ببيان عاجل لرئيس الوزراء، لإصدار قرار فوري، بوقف العمل في كافة مشروعات المقاولات على مستوى الجمهورية لمدة 3 أسابيع، اتساقًا مع إجراءات الدولة الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار أبو العينين، إلى أن قطاع المقاولات يتسم بكثافة العمالة، من عمال وحرفيين ومهندسين، وانتشارهم في جميع المحافظات وطبقات المجتمع، مؤكدًا أنه على شركات المقاولات أن تتحمل رواتب العاملين خلال هذه الفترة دون أي تخفيض سواء من العمالة المنتظمة أوغير المنتظمة بالتنسيق مع وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي.

وأشار أبو العينين إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والعزل الصحي، على العاملين في أي مشروع ظهرت فيه حالات لفيروس كورونا حماية العاملين فيه ولمنع اختلاطهم بأشخاص آخرين.

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من ناحية أخرى، أطلق أبو العينين، دعوة وطنية عامة للمكوث في المنزل لمدة أسبوعين تحت شعار "14 يومًا إما انتشار. وإما انحسار"، امتثالًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرارات الحكومة المصرية، التي لم تدخر جهدًا في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال أبو العينين إن المكوث في المنزل والامتثال لتعليمات وزارة الصحة، هو واجب وطني وضرورة قومية تحتمها علينا الظروف الحالية، ويجب على الشعب المصري الوفي أن يتسم بالوعي الكافي للمساهمة في خطة الدولة المصرية لمحاصرة الوباء الفيروسي والقضاء عليه.

وأشاد أبو العينين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة منذ اليوم الأول للإعلان عن الوباء، من إعداد أطقم طبية متخصصة وحجر صحي، فضلًا عن نشرات التوعية العامة بالتعاون مع وسائل الإعلام والتي كان لها مفعولًا كبيرًا في الشارع المصري، إلى جانب المكاشفة الدقيقة والوضوح فيما يخص أعداد المصابين والمتماثلين للشفاء يوميًا.