مصر | إخلاء سبيل شقيقين متهمين بالتنقيب عن الأثار في الوايلى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل شقيقين متهمين بالتنقيب عن الأثار في الوايلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الوايلي الجزئية باخلاء سبيل شقيقين متهمين بتهمة التنقيب عن الآثار، وذلك بضمان محل إقامتهما.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم وائل شرارة نائب مأمور قسم شرطة الوايلي، مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث القسم بقيام شخصين بالتنقيب عن الآثار بعقار بمنشية الصدر.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطهما، وتبين أنهما كل من "محمد ا"، "37 سنة"، عاطل، وشقيقه "متولي ا"، "40 سنة"، عاطل، حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملكهما، وعثر بداخله على حفرة بعمق 3 أمتار، وقطرها 120 سم، وأدوات تنقيب، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

ومن ناحية، أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على 3 عمال لاتهامهم بالحفر تنقيبًا عن الآثار بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بمصرع عامل حال حفره تنقيبا عن الآثار بمدينة 6 أكتوبر.

وتوصلت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، إلى أنه حال حفر العامل للتنقيب عن الآثار بقطعة أرض، انهالت عليه الرمال ما أسفر عن مصرعه.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وجود حفرة بعمق 10 أمتار تحت الأرض، وتمكنت القوات من القبض على 3 عمال لاتهامهم بالإشتراك مع المتوفي بالحفر تنقيبا عن الآثار، وعثر على أدوات الحفر، وتحفظت القوات على الجثة بالمشرحة، تحت تصرف النيابة، وأدوات الحفر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

