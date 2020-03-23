مصر | حبس مسئول مخزن بتهمة احتكار 30 طن سلع غذائية بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسئول مخزن بتهمة احتكار 30 طن سلع غذائية بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس صاحب مخزن، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لحجب ٣٠ طن من السلع الغذائية عن الأسواق، وبيعها بأزيد من سعرها المتداول في الأسواق، مستغلا الظروف التي تمر بها البلاد، بسبب فيروس كورونا.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، اليوم الإثنين، من ضبط 30 طن سلع غذائية، قام صاحب مخزن بحجبها عن الأسواق، مستغلًا الظروف التي تمر بها البلاد، لبيعها بعد ذلك بازيد من السعر المتداول بالأسواق وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق، لقيامه بحجب 30،860 طن سلع غذائية "أرز أبيض، عدس، سكر، قمرالدين" عن التداول وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفي سياق آخر، كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة قتل زوجة وعشيقها على يد زوجها داخل شقتهما بمنطقة العمرانية.

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وأضافت التحقيقات مع المتهم، أن الزوجة كانت على علاقة مع عشيقها منذ فترة، وأن زوجها يعمل حارس عقار، وفي يوم الواقعة عاد للمنزل في وقت مبكر، وبمجرد دخوله سمع همسات وأصوات صادرة من غرفة نومه، على الفور أسرع للغرفة، وشاهد زوجته في أحضان عشيقها وهم عاريين، لم يتمالك نفسه من هول المشهد، وأسرع للمطبخ ليستل سكينًا وسدد لهم طعنات متفرقة بجسدهما، دفاعا عن شرفه.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حبس حارس عقار ٤ أيام، على ذمة التحقيقات، لقتله زوجته وعشيقها، فيما طلبت النيابة في وقت سابق، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي الزوجة وعشيقها إثر قتلها على يد زوجها، داخل شقتهما بمنطقة العمرانية، فيما طلبت التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة، بمقتل سيدة وعشيقها، داخل شقة سكنية بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وكشفت تحريات المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن المتهم في ارتكاب الجريمة هو زوج المجني عليها، لاكتشافه وجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجني عليه الثاني، حيث سدد لهما طعنات، وأسقطهما قتيلان.

وتمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم، لمناقشته، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

