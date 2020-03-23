مصر | بعد 4 وقائع.. حبس 5 متهمين لسرقة الدراجات النارية في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 4 وقائع.. حبس 5 متهمين لسرقة الدراجات النارية في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة 15 مايو الجزئية، اليوم الاثنين، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الصحيفة الجنائية للمتهمين.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو قيام اثنين من العناصر الإجرامية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية "تروسيكل" بأسلوب توصيل الأسلاك، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (فرد خرطوش - حقيبة يد بداخلها "عتلة حديدية، مقص حديدى، مفك، بنسة كهرباء" - مجموعة من مفاتيح الدراجات البخارية).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4) حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة، وأقرا بتصرفهما في الدراجات النارية لدى عملائهم (ثلاثة من العناصر الإجرامية "سيئى النية") أمكن ضبطهم وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها.

كما ضبط بحوزتهم (5) دراجات نارية "تروسيكل" من متحصلات وقائع السرقة، وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على الدراجات النارية المضبوطة من المتهمان بقصد التصرف فيها بالبيع وأنهم على علم بأنها من متحصلات حوادث سرقة.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ومن ناحية أخرى ألقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الأقصر، القبض على 3 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدراجات النارية. وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، قيام 3 عاطلين – "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة إسن، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية وتغيير معالمها لبيعها، وإخفائهم للمسروقات بمساكنهم. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتم بإرشادهما ضبط عدد 3 دراجة نارية مستولى عليها في تلك الوقائع بمسكنيهما. Advertisements وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وفي سياق آخر، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.