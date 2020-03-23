مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. حقيقة فرض حظر التجوال.. ودعوى قضائية بشأن مصروفات المدارس الخاصة

شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي حازت على اهتمام قراء بوابة الخليج 365.

كشف مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، الاثنين، عن حقيقة ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة للوزارة، بشأن إتخاذ إجراءات حظر التجوال إبتداءً من مساء اليوم بالبلاد، ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

أقام حميدو جميل، وعمرو عبد السلام، المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلزام وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار باسترداد نصف المصروفات الدراسية، واشتركات الأتوبيس المدرسي، أو ترحيلها لبداية العام المقبل، إثر تعليق المدارس، وإلغاء الترم الثاني، بسبب فيروس كورونا.

أرست المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، مبدأ قضائيا بشأن احترام الدستور لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين. ولمزيد من التفاصيل اضغط

أرست المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، مبدأ قضائيا بشأن احترام الدستور لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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السجن 10 سنوات لمتهمين بخطف مواطن في التجمع الأول

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الاثنين، بمعاقبة كل من المتهم "محمد. ا" و"علي. ا" و"محمد. ع" بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة كل من المتهم "سمير. ا" و"إبراهيم. ي" بالحبس سنة في اتهامهم بخطف مواطن بالإكراه بالتجمع الأول. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بها آثار تعذيب".. معاينة جثة الشاب المعثور عليها في أبو النمرس

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أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أن جثة الشاب المعثور عليها بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس، عُثر عليها في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين. ولمزيد من التفتصيل اضغط هنا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية>

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.