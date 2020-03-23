أخبار مصر | عاجل.. نقيب المحامين يعلن ظهور حالات كورونا داخل النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نقيب المحامين يعلن ظهور حالات كورونا داخل النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، عن ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل النقابة، وبحث غلق النقابة أسبوعين للوقابة.

جاء ذلك من خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطالب المحامون في التعليقات، بغلق النقابة للوقاية، والحد من التجمعات، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة للتطهير، وذلك في كافة مقرات النقابة العامة والفرعية بالمحافظات، وأيضًا تكفل النقابة بإعانة المحامين الذين تثبت إصابتهم.