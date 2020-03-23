أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام': لقاءنا مع 'هيكل' مثمر ويعزز التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام': لقاءنا مع 'هيكل' مثمر ويعزز التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، لقائهت اليوم مع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بحضور أعضاء مجلس الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن اللقاء تناول سُبل التنسيق، وأوجه التعاون المشترك في إدارة المشهد الإعلامي في المرحلة المقبلة.

وأضافت أن التنسيق سيكوم على نحو يعزز التعاون المستمر؛ وذلك لتحقيق أهداف السياسية الإعلامية للدولة المصرية، لزيادة الوعي، وتنوير العقول، وتحقيق الشفافية والمصداقية.

وأكد "هيكل" ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لمواكبة التطور وإعادة ترتيب الهيكل الإداري لماسبيرو، وذلك لإعداد المناخ الملائم للعمل الإعلامي وزيادة القدرة على المنافسة.

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وأشار إلى ضرورة الالتزام بالقواعد التي تعمل على تطبيق السياسية الإعلامية، لمواكبة التطور والعمل على تدريب الإعلاميين، مؤكدًا أهمية إعداد محتوى جيد لجذب المشاهد، وأن هذه الفترة فرصة للتليفزيون المصري لتغيير المنهج لمواكبة التطور.

ولفت وزير الدولة للإعلام، إلى ضرورة إصلاح الصورة العامة لماسبيرو أمام الرأي العام، بمزيد من المصداقية وسرعة تناول الأخبار ودقتها.

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى ضرورة إعداد خطة عمل في الفترة القادمة، للنهوض بماسبيرو، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دون الإضرار بالعاملين، وكذلك التنسيق مع وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي لحل مشكلة الديون.

في نهاية اللقاء وجه "هيكل" بضرورة تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض.