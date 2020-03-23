شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة انتشار «كورونا».. طلب عاجل من السيسي للمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، إنه يتابع عن «كثب وعلى مدار الساعة إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا».

وتابع السيسي، في حسابه على «تويتر»، مساء الاثنين: «وكما وعدتكم بالأمس نحن مستمرون في إجراءاتنا بكل دقة في مكافحة هذا الوباء حفاظاً على صحة وحياة كل مواطن مصري».

وأردف: «أهيب بالجميع الالتزام الكامل بهذه الإجراءات من أجل أن تظل مصر دائماً في سلام وأمان، وأدعو الله عز وجل أن يوفقنا فيما نقوم به لخدمة وطننا العزيز مصر».