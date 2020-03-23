شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنفي استبعاد مواد من جدول امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 الذي أعلنته الوزارة كما هو ولم يحدث أي تعديل به.

وأوضحت الوزارة، أن ما تم تداوله بشأن المواد الدراسية (خارج المجموع) يخص سنوات النقل فقط.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رد في وقت سابق على أحد اولياء الأمور المطالبين باستبعاد المواد خارج المجموع من جدول الثانوية العامة والشهادة الاعدادية قائلًا: «تم عمل ذلك بالفعل».