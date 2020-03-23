السيسي: مستمرون بإجراءاتنا بكل دقة فى مكافحة كورونا حفاظا على صحة المصريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، متابعته عن كثب وعلى مدار الساعة إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقال الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "وكما وعدتكم بالأمس نحن مستمرون فى إجراءاتنا بكل دقة فى مكافحة هذا الوباء حفاظًا على صحة وحياة كل مواطن مصري".
وأهاب الرئيس بالجميع الالتزام الكامل بهذه الإجراءات من اجل أن تظل مصر دائمًا فى سلام وأمان، داعيا الله عز وجل أن يوفقنا فيما نقوم به لخدمة وطننا العزيز مصر .
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