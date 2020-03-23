شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظات تشييع ودفن ثانى مصرى بإيطاليا توفى بفيروس كورونا عمره 51 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد العبد رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، عن تشييع جثمان ثانى مصرى توفى بسبب فيروس كورونا فى بإيطاليا.

وأوضح رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تشييع الجثمان ودفنه فى المقابر الإسلامية بميلانو، لافتا إلى أن عدد محدود من أبناء الجالية شارك فى تشييع الجثمان وصلاة الجنازة، وذلك طبقا للإجراءات والتعليمات التى وضعتها الحكومة الإيطالية فى هذا الشأن.

وأكد العبد، أن هناك تواصل دائم مع القنصلية العامة بميلانو برئاسة القنصل العام إيهاب أبو سريع والقنصل المساعد أشرف موسى، حيث تحرص القنصلية بشكل مستمر على التواصل مع أبناء الجالية والمصابين وذويهم للاطمئنان عليهم بشكل يومى.

يذكر أن ثانى حالة وفاة لمصرى فى إيطاليا كان لمواطن مصرى مقيم فى قرية بالقرب من ميلانو وهو مصرى من محافظة الشرقية بمركز أبو حماد قرية أبو نجم وعمره 51 سنة وأصيب بالعدوى من صاحب العمل ولم يكن يعانى من أى أمراض.

يذكر أنه قد تم تشييع جثمان المواطن المصرى أحمد الفار أول ضحايا الفيروس القاتل بمدينة بيرجامو بإيطاليا، والذى توفى نتيجة إصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية.

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وكشف محمد العبد رئيس الجمعيه الإيطالية المصرية، أن المواطن المصرى أحمد الفار أول ضحايا الفيروس القاتل بمدينة بيرجامو بإيطاليا، وتوفى نتيجة إصابة بفيروس كورونا وهو من محافظة المنصورة.

وكان قد شهد صلاة الجنازة على الجثمان عدد قليل من أبناء الجالية طبقا للمتبع والاجراءات التى حددتها السلطات الإيطالية

وكانت إيطاليا قد سجلت رقما قياسيا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا في يوم واحد بـ250 شخصا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها. وتشهد إيطاليا حالة من الاستنفار لدى الجهات الصحية، بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من المدن وسقوط الكثير من الوفيات والإصابات، وبدأت عمليات التعقيم تجوب كل الأحياء والأماكن التي تشهد تكدسات في إيطاليا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية مشاهد من انتشار الفرق الطبية في مناطق متعددة وتقوم بتطهير الشوارع والمقاعد التى يجلس عليها المواطنين للحد من نقل العدوى في الأماكن المزدحمة، بينما خلت الشوارع من المارة.

وكانت قد أعلنت السلطات الإيطالية الخميس قبل الماضى أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 15113 حالة، بينما تجاوزت الوفيات حاجز الـ1000، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لرئيس هيئة الدفاع المدنى، أنجيلو بوريللى، الذى أكد تسجيل 1016 حالة وفاة بعد تسجيل 116 حالة فى يوم واحد.

وأشار بوريللى إلى أن أعمار 98% من المتوفين بسبب كورونا تفوق 69 عامًا، مؤكدًا أن 1258 تعافوا من الوباء. وقال رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا: "إيطاليا تمر بحالة صعبة من خلال تجربتها مع فيروس كورونا، والتى ربما تكون مفيدة لجميع دول الاتحاد الأوروبى، ولذلك نحن نتوقع وجود مبادرات تضامن وعدم وجود أى شيء يعرقل عمل البلد الأوروبى "حسبما قالت وكالة "نوفا" الإيطالية.