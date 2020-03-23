شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق يزيل مخالفة بناء استغل صاحبها الانشغال بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم إيقاف أعمال البناء المخالفة، وإزالة الشدة الخشبية، بجانب تحرير محضر المخالفة اللازم، بإحدى قطع الأراضى بالمجاورة (3) فى المنطقة(السابعة عمارات).

وأضاف أن ذلك الإجراء السريع يأتى فى ضوء ما تم رصده من وجود أعمال بناء جارية بدور السطح بغرض تحويله لدور سكنى بالمخالفة للتراخيص، حيث استغل صاحب العقار الظروف التى تمر بها البلاد خلال المرحلة الحالية، ومواجهة فيروس كورونا المستجد، لارتكاب المخالفة.

وأشار إلى أنه تم على الفور تكليف لجنة الإزالة المشكلة بأعضاء من الجهاز وشرطة التعمير، والتمكن من إيقاف إستكمال الأعمال مع الإزالة الكاملة.

Advertisements

وحذر رئيس الجهاز من القيام بأعمال بناء مخالفة حيث إنه لن يتم التهاون وسيتم الإزالة الفورية حفاظاً على النسق المعمارى لمدينة الشروق .

كان المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قد أكد أنه تم استرداد 11 وحدة سكنية شاغرة مملوكة لجهاز المدينة، فور رصد التعدى عليها من قبل مجهولين، وذلك استناداً لمبدأ سيادة القانون لاستيداء حق الدولة، ومنع التعدى على الوحدات غير المشغولة بالمدينة.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى: جاءت الحملة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، وأسفرت عن إخلاء تلك الوحدات وتمكنت اللجنة من تأمينها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، كما تم تكليف اللجنة المختصة بالمرور الدورى بمتابعة الوحدات الشاغرة لحين تسليمها للمخصص له،م بهدف عدم التعدى عليها من أى عناصر تخريبية، وحفاظا على الممتلكات العامة.

وفى سياق متصل، أشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى أنه تم ضبط 8 معدات ثقيلة (سيارات - خلاطة) لمخالفة شروط التشغيل داخل المدينة، موضحاً أن المخالفات تنوعت بين العمل بدون تشميع للسيارات، وتسريب رمال على الطريق، وإلقاء مخلفات بدون تصريح، وغير ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على المعدات، والتوجيه باستمرار الحملات على مدار اليوم حفاظاً على المظهر الحضارى لمدينة الشروق.