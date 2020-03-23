شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية تكشف انخفاض نسبة الطلاق فى عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض نسبة الطلاق في عام 2019 وذلك مقارنة بعام 2018.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقا للبيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق عام 2019، أن عدد شهادات الطلاق انخفض بعدد 6167 إشهادة مقارنة بعام 2018، حيث بلغ عدد شهادات الطلاق 211554 شهادة، عام 2018 مقابل 205387 اشهادة عام 2019.

كما كشف الجهاز عن إنخفاض عدد عقود الزواج عام 2019 مقارنة بعام 2018 بعدد 8017 عقد حيث بلغ عدد عقود الزواج 887315 عقد عام 2018 مقابل 879298 عقد عام 2019.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، كما تقدمت النائبة عبلة الهواري بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.