شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شعاع: الالتزام بالإجراءات الوقائية من"كورونا" خلال تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة شعاع المسوولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، انتظام العمل بين العاملين بالشركة رغم الظروف الاستثناءية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، حرصا من الشركة على إحضار قراءات استهلاكات المواطنين بانتظام بشكل شهرى حتى لا توثر على دقة فاتورة الكهرباء التى يتم إصدارها من قبل شركات توزيع الكهرباء.

وأضافت شركة شعاع فى بيان لها اليوم، أن الشركة تلتزم بتعليمات وزارة الصحة والسكان الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تطهير وتعقيم مقر الشركة الرئيسى وجميع فروعها على مستوى الجمهورية، كما تم توفير الكمامات والمواد المطهرة لجميع العاملين بالشركة بشكل عام و الكشافين بشكل خاص نظرا لأنهم الأكثر اختلاط بالمواطنين.

كما تؤكد شعاع على أن الكشافين المسؤولين عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء يمارسون عملهم بشكل منتظم ف تسجيل القراءات وفقا لدورة القراءة الشهرية لكل إدارة بشركات توزيع الكهرباء.

وأشارت شركة شعاع إلى أن جميع القراءات التى يتم إحضارها يتم تسجيلها من خلال التقاط صوره لعداد الكهرباء و إرسالها فى الحال إلى الإدارة التابع لها المشترك بواسطة الانترنت عن طريق برنامج القراءة الموحد الذى أطلقته وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركه شعاع.