شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء ترد على شائعات دفع نصف الفاتورة: انتظام التحصيل ولم نتوقف عن الكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن جميع إدارات التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبشكل منتظم رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، موكدا أن إدارات التحصيل والورادى مستثناة من خفض عدد العمالة بالوزارة.

وأضاف الدستاوى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فى تحصيل فاتورة مارس التى تعبر عن استهلاك فبراير، لافتا إلى أنه لا توجد أى تعليمات بوقف عملية الكشف أو التحصيل، بعد الشائعات التى انتشرت حول تحصيل نصف الفاتورة فقط.

الجدير بالذكر أنه فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازم اتخاذها كإجراء وقائى منعاً لانتشار فيروس كورونا ونظراً للظروف التى تمر بها البلاد أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدد من القرارات الهامة للعاملين بالقطاع و فيما يلى قرارات الوزارة:-

1– فيما عدا شاغلى الوظائف القيادية يمنح الموظف المصاب بأى من الأمراض المزمنة مثل ( السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفى إجازة استثنائية لمدة أسبوعين.

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2 – تمنح الموظفة الحامل أو التى تراعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن أثنى عشر سنة ميلادية إجازة استثنائية لمدة أسبوعين.

3 – وعلى مستوى باقى العاملين عداً شاغلى الوظائف القيادية تقرر ما يلى:

فيما يخص الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما عدا العاملين بنظام الورادى يتم تقسيم العمل على باقى العاملين بالتناوب أسبوعياً وبما لا يخل بنظام التشغيل وبرامج الصيانة المخططة والعاجلة أو الطارئة وبما لا يؤثر على حسن سير العمل وانتظامه.

فيما يخص شركات التوزيع فيما عدا العاملين بنظام الورادى والمحصلين والكشافين يتم تقسيم العمل بالتناوب أسبوعياً بين باقى العاملين بما لا يخل بنظام العمل وكذلك عدم الإخلال بنظام التشغيل وبرامج الصيانة المخططة والعاجلة أو الطارئة وبما لا يؤثر على حسن سير العمل وانتظامه.

وفى جميع الحالات سالفة الذكر تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة للعاملين مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن إلاجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية ويسرى العمل بهذه القرارات اعتباراً من الأربعاء الموافق 18/3/2020، حتى 31/3/2020 أو صدور تعليمات أخرى.