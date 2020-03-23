شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 6 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة قبل شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف ستة ملايين جنيه كدفعة جديدة من الإعانات للأسر الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة المعيلة المسجلين على قوائم البر بإدارات البر بمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية قبل شهر رمضان المعظم 1441هـ.

قالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها أن القرار يأتى إسهامًا من وزارة الأوقاف فى التخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا فى ظل الظروف الراهنة.

وقد أعلنت وزارة الأوقاف، عن مسابقتها الرمضانية الكبرى، والتى ستجرى فى شوال المقبل، حول سلسلة رؤية التى تصدرها الوزارة والهيئة المصرية العامة للكتاب معا كأحدث وأهم سلسلة فى التثقيف الدينى المستنير، بحيث تجرى الاختبارات فيها بعد شهر رمضان المعظم فى الأسبوع الثانى من شوال وتشمل ما صدر من السلسلة وما يصدر منها حتى نهاية شهر رمضان المعظم، علما بأن السلسة متوفرة بسعر رمزى خمسة جنيهات لكل إصدار بجميع فروع الهيئة المصرية للكتاب.