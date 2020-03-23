شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أكثر من 2 طن كلور وكمية من المطهرات في حملة على المحتكرين بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت، الاثنين، مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقرى، وبالتعاون مع ضباط المباحث، لضبط محتكري المطهرات والمنظفات وحجبها عن المواطنين لتحقيق مكاسب مالية بسبب الإجراءات الإحترازية الحالية لمواجهة فيروس «كورونا».

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالحملة من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وقد أسفرت الحملة التي جرى تنفيذها بقيادة العميد محمد نصحى، رئيس مباحث التموين بالمديرية، عن ضبط «سمير. ش. م»، 60 سنة، صاحب محل منظفات، ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج لقيامه بتخزين كمية من الكلور مجهولة المصدر بدون فواتير بغرض حجبها عن المواطنين وبيعها في السوق السواء، وتم ضبط 1000 عبوة كلورينو زنة الواحدة 1 كيلو جرام، و600 عبوة كلور زنة الواحدة 1050 جرام، وعدد 60 عبوة كلور زنة الواحدة 5 كيلو جرام، بإجمالي وزن 2 طن و50 كيلو جرام.

كما تم ضبط «محب. ص .ع»، 36 سنة، مدير محل مستلزمات طبية، ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، لحيازته مستلزمات طبية مجهولة المصدر بدون فواتير ومنتهية الصلاحية، وتم ضبط 1692 زجاجة مطهر موضعي «ميكروكروم»، و444 زجاجة مسة «جنتيانا»، و398 علبة بلاستر مختلفة الأحجام، وعدد 48 قطعة حامل ذراع، و30 عبوة شفافة بها مادة لزجة، و29 عبوة كحول أبيض نقي، وتحرر بواقعتى الضبط المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.