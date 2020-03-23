شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: نظم تقويم استثنائية لطلاب المعاهد للحد من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قيادات التعليم الأزهري باتخاذ الآليات المناسبة لتقويم طلاب المعاهد الأزهرية، على ضوء الظروف الاستثنائية الحالية، بما يتسق مع ما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد COVID19».

وعقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، الإثنين، اجتماعًا مع الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بحضور قيادات التعليم الأزهري، وتم إقرار نظم تقويم «استثنائية» للطلاب؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأكد وكيل الأزهر أنه تقرر الاعتداد في تقويم تلاميذ الصفوف التمهيدية والأول والثاني الابتدائي، بالتقييم السابق على تعليق الدراسة، باستخدام استمارات التقييم المطبقة في هذه الصفوف، أما الطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي بالمعاهد الأزهرية العادية، والنموذجية، والخاصة، ومعاهد البعوث الإسلامية، ومعهد العلوم الإسلامية، فسيكون التقييم من خلال مشروع بحثي لكل مادة دراسية في منهج الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

وأوضح أن معلم المادة سوف يتولى -بإشراف شيخ المعهد والموجه المختص- إعداد أسئلة بحثية يجيب الطالب عليها في مشروعه البحثي، بما يضمن إلمامه بالمحتوى العلمي المقرر، ويختار موجهو العموم والموجهون الأوائل المختصون أفضل الأسئلة البحثية في كل مادة بما لا يقل عن عشرة أسئلة ولا يزيد على خمسة عشر سؤالاً، وإرسالها إلى قطاع المعاهد الأزهرية في موعد أقصاه ٢٥ مارس ٢٠٢٠، بحيث يتم في النهاية اختيار أفضل النماذج بكل مادة لإتاحتها للطلاب على البوابة الإلكترونية للأزهر.

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وأشار إلى أن معلم كل فصل يدعو طلابه للتسجيل عبر أحد تطبيقات التواصل الإلكتروني، ويقوم بتقسيمهم إلى فرق بحثية تضم كل منها خمسة طلاب، على أن يلتحق بها الطالب الكفيف (إن وجد)، موضحًا أن الفريق الطلابي يختار موضوع المشروع البحثي لكل مادة من البوابة الإلكترونية للأزهر، تحت إشراف معلم المادة، ويتولى إعداد المشروع البحثي لكل مادة بما لا يقل عن خمسين كلمة ولا يزيد على خمسة وسبعين كلمة للمرحلة الابتدائية، وما يتراوح بين مائة كلمة إلى مائة وخمسين كلمة للمرحلة الإعدادية، وما يتراوح بين مائة وخمسين كلمة إلى مائتي كلمة للمرحلة الثانوية، ويتولى أحد أعضاء الفريق الطلابي إرسال المشاريع البحثية إلى المعلمين المختصين عبر وسيلة التواصل الإلكترونية بينهم في موعد أقصاه نهاية مايو المقبل.

وأضاف وكيل الأزهر أن رائد التحول الرقمي ومتخصصي الحاسب الآلي بكل معهد يختصون بتيسير آليات منظومة «التعليم عن بعد»، وإرساء دعائم التواصل الإلكتروني بين المعلمين والطلاب.

وقال عباس إن الطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادات العامة، ينتقلون للصفوف التالية بعد اجتيازهم تقييم المشروعات البحثية في جميع المواد الدراسية المقررة، عدا مادة القرآن الكريم التي سيتم تقييمها تراكميًا في العام التالي، موضحًا أنه يسري على طلاب الشهادة الابتدائية أحكام التقييم الخاصة بسنوات النقل.

من جانبه، أكد الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم عقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة، ومعهد العلوم الإسلامية، وإعدادية وثانوية البعوث، في المواعيد المقررة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وقد بدأت الإدارة المركزية للامتحانات وضع التصور المناسب لتوزيع الطلاب على اللجان؛ بما يتواكب مع الظروف الاستثنائية الحالية.

وقال إنه تقرر تأجيل امتحانات النقل والشهادات بمعاهد القراءات إلى يوم ١١ يوليو المقبل، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، موضحًا أنه سيتم عقد اختبارات «أبناؤنا في الخارج»، والتصحيح الإلكتروني لها بالتعاون مع سفارات الدول التي يقيمون بها.

وأشار رئيس القطاع الدينى إلى أن هناك مكتبة إلكترونية على بوابة الأزهر الإلكترونية تضم المواد العربية والشرعية والكتب والخطط الدراسية والحلقات التعليمية، وقد تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بما يتيح لطلاب الأزهر الدخول على موقع بنك المعرفة، والاستفادة من المكتبة الإلكترونية في المواد الثقافية التي يشترك في دراستها طلاب التعليم الأزهري والعام.