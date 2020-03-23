شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس غربت على كتف «أبوالهول» الأيمن.. حواس: الأهرامات شهدت ظاهرة فلكية فريدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن منطقة الأهرامات ستشهد ظاهرة تحدث مرتين في العام على مدار 4 أيام، حيث تغرب الشمس على الكتف الأيمن لتمثال أبوالهول، يومي ٢١ و٢٢ من شهر مارس، ويومي ٢١ و٢٢ من شهر سبتمبر، أي في الربيع والخريف وهذا ما يطلق عليه اسم Equinox، أي عندما يتساوى الليل مع النهار. ولفت إلى أن الشمس بعد هبوطها في الغروب على كتف أبوالهول الأيمن تتجه إلى الجنوب، وخلال فصل الصيف نجدها تبدأ في التحرك إلى ناحية الشمال.

وأكد حواس أن هناك ظاهرة أخرى أقوى من الأولى، ويمكن أن تجذب العالم كله مرة أخرى، وهذه الظاهرة يمكن أن نشاهدها يوم 21-22 يونيو، حيث تغرب الشمس بين هرمي خوفو وخفرع مباشرة، ويطلق على هذه الظاهرة اسم Solstice أي أن هذه الظاهرة تظهر لنا علامة الأفق- الشمس بين أفق خوفو وأفق خفرع.

وأكد الدكتور زاهي حواس أن هذه الظاهرة تثبت أن علماء الآثار قد أخطأوا عندما قالوا إن المصري القديم قد وجد صخرة قديمة بالمصادفة وحولها إلى تمثال لوجه إنسان وجسم غير آدمي، مشيرًا إلى أن الظاهرة تثبت أن هناك سببًا فلكيًا ودينيًا من نحت تمثال أبوالهول إله الشمس يشرق ويغرب بين أفقي خوفو وخفرع. وتابع حواس أن هذه النظرية فريدة وتثبت التفوق العلمي الهائل للمصري القديم.