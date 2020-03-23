شكرا لقرائتكم خبر عن على متنها 65 مصابًا بـ«كورونا».. عبور أول سفينة رُكّاب لقناة السويس بـ«الإرشاد عن بُعد» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الإثنين، نجاح عبور سفينة الركاب الإيطالية «COSTA DIADEMA» قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، وذلك في رحلتها القادمة من الإمارات والمتجهة إلى إيطاليا بعد إجراء ترتيبات خاصة لدخولها القناة وإرشادها عن بعد من خلال طاقم إرشاد على قاطرتين مصاحبتين والتنسيق الكامل مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القناة.

وأوضح «ربيع» في تصريحات صحفية، أن الإجراءات الخاصة التي اتبعتها الهيئة تأتي في إطار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة ومديريات الحجر الصحي والتي أوصت بعدم صعود أحد على متن السفينة أو نزول أحد من طاقمها بعد إبلاغ ربان السفينة بوجود ٦٥ حالة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد على متن السفينة.

Advertisements

وأكد رئيس الهيئة أن عبور السفينة بأمان استلزم اتخاذ تدابير وإجراءات غير معتادة، حيث تم دخول السفينة في الساعة الرابعة صباحاً بفاصل زمني يسبق موعد قافلة الجنوب بالإضافة إلى تعيين ثلاثة من كبار مرشدي الهيئة للتوجيه والإرشاد عن بعد من على متن قاطرتين مصاحبتين، واحدة أمامية والأخرى في الخلف لتوجيه السفينة بالإضافة إلى التوجيه الراداري بالتنسيق مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة على امتداد القناة.

وشدد الفريق ربيع على اتخاذ الهيئة لكافة التدابير الاحترازية والوقائية التي تكفل انتظام حركة الملاحة بالقناة والحفاظ على سلامة العاملين ممن يتعاملون عن قرب مع السفن العابرة، موجهاً التحية لمرشدي الهيئة ورجال إدارة التحركات وكافة العاملين بالهيئة على تفانيهم في العمل وأدائهم لعملهم في كافة الظروف بوطنية خالصة وكفاءة غير مسبوقة.

جدير بالذكر أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الإثنين عبور 51 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.6 مليون طن.