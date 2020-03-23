شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة «كورونا».. هل تنخفض أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا طفيفا، تأثرا بأزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، مما أدى إلى ارتفاع سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية من 1480 دولارا في نهاية التداول، الخميس الماضي، إلى 1512 دولارا اليوم.

وأوضح «رزق»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن «البورصة متذبذبة حاليا نظرًا لأزمة فيروس كورونا، الذي أثر على معدلات الطلب، ليصل سعر جرام الذهب اليوم في الصاغة المصرية إلى 675 جنيها لعيار 21، و565 جنيها لعيار 18».

وأضاف عضو شعبة الذهب أنه «في حالة ازدياد الأزمة، فإن أسعار الذهب في مصر ستشهد انخفاضا، نتيجة أن جميع أسواق العالم تعمل بالتوازي مع أسعار البورصات العالمية».