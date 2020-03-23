شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجري اتصالاً بنظيره الصيني: نتطلع للاستفادة من آليات إدارة أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى، بعد ظهر اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الصيني، شي جين بينج.
وأشاد الرئيس السيسي خلال الاتصال بما حققته الصين من نجاح لافت في احتواء انتشار فيروس «كورونا»، ومعربًا عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية بالبلدين للاستفادة من آليات إدارة أزمة «كورونا» في الصين على مختلف المستويات.
من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن امتنان الصين حكومةً وشعباً لمساندة مصر السريعة لها في أزمة فيروس «كورونا»، والتي عكست خصوصية ومتانة علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما، مؤكدًا الاستعداد الكامل للصين لتقديم ما لديها من إمكانيات وتجارب لمصر في مجال مكافحة انتشار فيروس «كورونا».
كما تم التوافق على تعزيز مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين خاصةً فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الصينية وتدريب الكوادر المصرية في مختلف المجالات.
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