شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: خطة لتطوير «ماسبيرو».. والإصلاح يرتكز على «المصداقية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بمقر الوزارة، الإثنين، أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لبحث سبل التنسيق وأوجه التعاون المشترك من أجل إعادة النظر في شكل الإعلام من خلال رؤية مستقبلية لتطوير ماسبيرو.

وأكد «هيكل» على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لمواكبة التطور وإعادة ترتيب الهيكل الإداري لإعداد المناخ الملائم للعمل الإعلامي وزيادة القدرة على المنافسة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقواعد التي تعمل على تطبيق السياسية الإعلامية لمواكبة التطور والعمل على تدريب الإعلاميين.

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وأكد الوزير على أهمية إعداد محتوى جيد لجذب المشاهد، مشيراً إلى أن هذه الفترة فرصة للتليفزيون المصري لتغيير المنهج لمواكبة التطور.

وشدد «هيكل» على ضرورة إصلاح الصورة العامة لماسبيرو أمام الرأي العام بمزيد من المصداقية وسرعة تناول الأخبار ودقتها، مشيرًا إلى ضرورة إعداد خطة عمل في الفترة القادمة للنهوض بماسبيرو بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون الاضرار بالعاملين وكذلك التنسيق مع وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي لحل مشكلة الديون.

في نهاية اللقاء، وجه هيكل على ضرورة تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض.

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام يلتقي بأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للإعلام

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام يلتقي بأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للإعلام