شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تخاطب «الصحة» للتأكيد على ضرورة توفير نواقص المستلزمات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت نقابة الأطباء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للتأكيد على جميع المرافق الطبية، بضرورة توفير المستلزمات الوقائية للأطباء، بعد ورود كثير من شكاوى الأطباء تفيد وجود نقص في بعض المستلزمات الوقائية لهم أثناء المكافحة.

وأضافت النقابة في بيان صحفي: «جاء نص الخطاب كالتالي: حرصا من نقابة الأطباء على القيام بواجبها في التعاون مع وزارة الصحة وجميع أجهزة الدولة المعنية بمكافحة فيروس كورونا: نحيط سيادتكم علما بوجود شكاوى من الأطباء بالعديد من جهات العمل تفيد بوجود نقص في بعض الواقيات الشخصية (مثل الماسكات)، مما يجعل عمل الأطباء في هذه الحالة خطرا عليهم وعلى المجتمع حيث إن الطبيب من الممكن أن يصبح هو نفسه مصدرًا للعدوی».

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وأضاف الخطاب: «لذلك نرجو من سيادتكم توجيه عناية جميع المسؤولين بالتأكيد على جميع المرافق الطبية بضرورة توفير المستلزمات الوقائية، مع ضرورة قيام جهات العمل بواجبها في عدم السماح بعمل أي طبيب دون ارتداء الواقيات الشخصية المطلوبة وذلك حتى لا يتحول الطبيب نفسه من شخص يعالج المرضى إلى مصدر للعدوى لأسرته وللمجتمع، والتأكيد على جميع مديري المنشآت الطبية بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة هيئة مياه الشرب التابعة لها بضرورة عدم انقطاع المياه عنها، وحال ضرورة انقطاعها فيجب الحرص على ملء جميع خزانات المستشفى، حيث إن وجود المياه هي ركن أساسي في إجراءات مكافحة العدوي، لأنه حال انقطاع المياه لأي سبب خارج عن الإرادة فسوف تضطر جهات العمل لتعليق الأعمال غير العاجلة لحين توفيرها».

وتابع: «تقليص عمل المستشفيات والوحدات الصحية في العيادات الخارجية، وكذلك في أي تدخلات طبية غير عاجلة، مع ضرورة تقليل أعداد المرافقين والزوار للمستشفيات لمنع الازدحام، وضرورة مراعاة عدم عمل الأطباء ذوي الأمراض المزمنة الخطيرة التي تؤثر على المناعة وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، حيث إن أعضاء الفريق الطبي هم الأكثر تعرضا لمخاطر العدوى والسماح لهم بالعمل في هذه الظروف قد يتسبب في انتشار العدوى بدلا من تقليلها، ووضع خطة للتعاقد مع الأطباء من غير العاملين بالقطاع الحكومي للمشاركة برغبتهم في تكوين فرق طوارئ لمكافحة الفيروس حال الإحتياج إليهم، ونقابة الأطباء على استعداد للتعاون مع الوزارة في ذلك».

واختتم البيان: «في النهاية نرجو إفادتنا بوسيلة تواصل سريعة مع أحد مسؤولي لجنة إدارة الأزمة المشكلة، وذلك حتى يتم تواصل النقابة السريع معه حال وجود ملاحظات أو مشكلات تتعلق بمواجهة الوباء».