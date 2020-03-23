شكرا لقرائتكم خبر عن «كونا»: «مصر للطيران» تسير رحلة يومية من الكويت لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت إدارة الطيران المدني الكويتية، الاثنين، إن شركة «مصر للطيران» ستسير رحلة يومية لمدة أسبوع من الكويت إلى القاهرة بدءا من الأربعاء المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن إدارة الطيران المدني أن هذه الرحلات تأتي بناء على طلب السلطات المصرية، وستكون للمقيمين الراغبين في المغادرة إلى مصر.
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