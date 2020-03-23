شكرا لقرائتكم خبر عن «المهندسين»: إجازة استثنائية للعاملين بالنقابة من 24 مارس لـ4 إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عن إجازة استثنائية تبدأ من الثلاثاء ٢٤ مارس، على أن يعود العمل بالنقابة يوم السبت ٤ إبريل القادم، ويستمر العمل فقط بإدارة الرعاية الصحية لاستقبال المهندسين وذويهم، علما بأن النقابة تتخذ كل الإجراءات الوقائية داخلها، حيث يتم تعقيمها بشكل مستمر.

يأتي ذلك تماشيا مع ما اتخذته الدولة من إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة أعضائها. وصرح المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة، والمقرر الإعلامي لها، إن الإجازة لن يكون لها أي تأثير على صرف معاشات المهندسين.

وأكد أن المعاشات سوف تصل للبنوك في موعدها المقرر، مضيفا أن مشروع الرعاية الصحية يعمل بشكل منتظم لاستقبال طلبات المهندسين المتقدمين للاشتراك بالمشروع، وعمل التحويلات للأطباء والاشعة والتحاليل الطبية، لافتا إلى أن النقابة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المهندسين.