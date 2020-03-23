شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه لدعم منظومة الصحة في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر محافظ السويس اعتماد مبلغ مليون جنيه من صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة لصالح مديرية الصحة والسكان بالسويس. يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ودعم منظومة الصحة بمحافظة السويس.

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