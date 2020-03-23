شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية» تتسلم جهاز «PCR» جديدًا للكشف عن «كورونا»: «تشغيله فورًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، موافقة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على تزويد مديرية الصحة بجهاز «PCR» جديد، الذي يستخدم في تحليل عينات فيروس «كورونا»، وربطه بالمعامل المركزية بالوزارة.

وتفقد «مكى» وبرفقته وكلاء المديرية، الإثنين، مستشفى المنصورة الدولى لمتابعة تشغيل الجهاز، ووجه المختصين بالمستشفى بسرعة الانتهاء من تجهيزه لتشغيله فورًا، مؤكدًا أن تشغيل الجهاز سيوفر الوقت والجهد في تحليل العينات المشتبه بها، ما يقلل كثيراً من المخالطين للحالات الإيجابية. وأوضح أنه بصدد تشغيل وتفعيل معامل جامعة المنصورة للقيام بهذه التحاليل أيضًا.