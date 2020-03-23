شكرا لقرائتكم خبر عن أبواب المحل مغلقة من الخارج.. نائب محافظ أسوان تأمر بتشميع صالة «بلياردو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت شكوى للدكتورة غادة يحيى، نائب محافظ أسوان، خلال جولتها بمدينة كوم امبو، بوجود أحد صالات «البلياردو» بها تجمع لعدد من الشباب، وأن أبواب المحل مغلقة من الخارج على من بداخله. وبعد التأكد من الشكوى بالمرور على المكان، قامت نائب المحافظ باستدعاء رئيس المدينة وشرطة المرافق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات بتشميع المحل بالشمع الأحمر، وتحرير محضر ضد صاحبه.

كما لاحظت «يحيى»، خلال جولتها بمنطقة البيارة، تواجد تجمع لمجموعة من الشباب، حيث استوقفت جولتها لإعطاء بعض النصائح الوقائية حول أزمة «كورنا» كوباء عالمى ودور الفرد في حماية نفسه ووطنه بالبعد عن التجمعات والحرص على سلامة أسرته ووطنه وانصرف التجمع.

كان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قد كلف الدكتورة غادة يحيى، نائب المحافظ، بالمرور الميدانى المفاجئ على مركز ومدينة كوم أمبو ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شملت جولتها مناطق المطحن والألبان والإسكان والبيارة والشطب وعزبة حجاجى، بجانب شارع بورسعيد والسبعين، وذلك بحضور متطوعين من حملة «معاً ضد الكورونا» بأسوان لمتابعة تنفيذ القرار بعد الساعة السابعة مساء بإغلاق المطاعم والكافيهات وأماكن التجمعات من قاعات الأفراح والمولات التجارية، وما يماثلها من منشآت.