شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد المواد خارج المجموع.. وزير التعليم: تعديل جدولي امتحانات «الثانوية والإعدادية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت إحدى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعديل جداول امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية والشهادات الأخرى، بحيث لا تشتمل على المواد التي لا تضاف للمجموع، وذلك تيسيرًا على الطلاب وسط الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد وتعليق الدراسة.

من جانبه، رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على مناشدة ولي الأمر بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «فعلنا هذا يا فندم».

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وتلقى «شوقي» شكاوى من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم في ظل ظروف تعطيل الدراسة بالمدارس وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، نصها: «إحنا ثانوية عامة ومافيش مدرسة ولا دروس خصوصية نعمل إيه؟»

ورد وزير التربية والتعليم قائلا: «اتفقنا مع الهيئة الوطنية للإعلام على إعداد دروس تحت إشراف الوزارة للثانوية العامة، وستقدم هذه الدروس بجودة عالية على القنوات التعليمية في أقرب فرصة».

وأضاف نفس الخدمة سيتم تقديمها أيضًا لطلاب الشهادة الإعدادية وسنوات النقل.

وناشد «شوقي» جميع طلاب المدارس في مصر، بضرورة الاعتماد في هذه الظروف الحالية التي تمر بها مصر، على التعلم الذاتي الإلكتروني عبر المنصات التي أعلنت عنها الوزارة بجانب متابعة القنوات التعليمية.