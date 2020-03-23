شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تلغي بعثات الحج على نفقتها هذا العام وتدعم متضرري «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، إلغاء أي بعثات حج على نفقتها هذا العام، موجهة ما كان مخصصًا لذلك ماليًّا لمساعدة المتضررين من آثار فيروس «كورونا»، مؤكدة أن مساعدة المحتاجين أولى من حج النافلة والعمرة.

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ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاثنين، بصرف 6 ملايين جنيه كدفعة جديدة من الإعانات للأسر الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة المعيلة المسجلين على قوائم البر بإدارات البر بمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية وذلك قبل شهر رمضان المعظم 1441هـ.

يأتي ذلك إسهامًا من وزارة الأوقاف في التخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة.