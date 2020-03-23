شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. نصائح للتعامل مع رجل الدليفرى للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ازداد الطلب على خدمة الدليفرى أو التوصيل حتى باب المنزل، مع كثرة الجلوس فى المنزل وزيادة الأشخاص العاملين من المنزل فى ظل ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا فى العالم أجمع، ولكن هل فكرت فى إمكانية أن تنتقل لك عدوى فيروس كورونا من رجل الدليفرى ونصائح للوقاية من عدوى كورونا أثناء التعامل مع رجل الدليفرى، هذا ما نتعرف عليه فى هذا الفيديو المعلوماتى، وفقًا لموقعى consumerreports وCNN .

نصائح للتعامل مع رجل الدليفرى للوقاية من فيروس كورونا

- تجنب التسليم المباشر واطلب منه ترك البضاعة على باب المنزل مع ترك النقود له بالخارج.

- اشترى طعامك بالدفع الإلكترونى.

- التقاط أى عبوات وجبات جاهزة أو منتجات بالقفازات.

- إزالة طعامك من العبوة الخارجية وارميها وضع الطعام على طبق، ثم تخلص من القفازات واغسل يديك قبل الجلوس لتناول الطعام.

- إذا كنت تلتقط الطعام فى سيارتك افتح باب سيارتك بنفسك بدلًا من جعل رجل التوصيل يلمس المقبض.

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-اغسل المنتجات التى قمت بشرائها إذا أمكن بالماء والصابون.

-احرص دائمًا على غسل يديك قبل وبعد استلام البقالة من عتبة بابك.

- اجعل "البقشيش" إلكترونى إذا أمكن.

وتذكر :

الطعام نفسه لا ينقل العدوى بفيروس كورونا.

لكن أكثر ما ينقل العدوى هو التعامل المباشر مع رجل الدليفرى .