شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أدوية فى وقت واحد.. أوروبا تبدأ تجارب سريرية فى7 دول لمواجهة خطر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على غرار التجارب الطبية الأمريكية والصينية، دخلت أوروبا بقوة على خط البحث عن لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد، حيث بدأت تجارب سريرية فى 7 دول على الأقل بالقارة لاختبار 4 علاجات محتملة للمرض القاتل.

وذكرت هيئة "إنسيرم" الفرنسية للأبحاث الطبية في بيان لها أن تجارب العلاجات الأربعة بدأت على 3200 شخص، وتشمل عقاقير "ريمديسيفير"، و"لوبينافير" بخلطه مع "ريتوفانير" على أن يعطى العقار الأخير مع "أنترفيرون بيتا" أو من دونه، فضلا عن "هيدروكسي كلوروكوين. وحسبما أكد بيان الهيئة الفرنسية للأبحاث الطبية ، فمن المقرر اختيار الخاضعين للتجربة من بين أشخاص أدخلوا المستشفى لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا ،وبريطانيا ،وفرنسا، ولوكسمبورج، وإسبانيا، وهولندا، وألمانيا، وأن هناك تجربة سريرية دولية ستطلق تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. Advertisements ولا يتوافر حاليا أى لقاح أو علاج ضد فيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة أكثر من 14 ألف شخص حتى الآن في العالم.

ووفقا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية ، الصادرة باللغة الإنجـليزية، باشرت الصين أول تجربة سريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، ووزع 108 متطوعا على 3 مجموعات تلقوا الجمعة حقنا أولى.

وتتراوح أعمار المتطوعين بين 18 و60 عاما، وهم جميعا من مدينة ووهان وسط الصين، من حيث انطلق فيروس كورونا المستجد، أواخر العام الماضى، قبل أن ينتقل إلى خارج البلد، وسيخضع المتطوعون الصينيون لمتابعة مدة 6 أشهر.