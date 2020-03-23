شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يقرر إنزال الجيش للشارع لتطبيق الحجر الصحى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رئيس تونس قيس سعيد، إنزال الجيش التونسى للشارع لتطبيق الحجر الصحي العام فى البلاد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الاثنين، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء حالة إصابة واحدة.

وذكرت نصاف بن علية مديرة المرصد الوطني التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة، في مؤتمر صحفي، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس يرتفع في البلاد إلى 89 حالة.

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وطالبت المسؤولة بوزارة الصحة التونسية بالالتزام بالحجر الصحي الشامل بالبلاد وعدم مغادرة المواطنين من مناطق بؤر الإصابات (وهي منطقتي البحيرة والمرسى في ولاية تونس، ومنطقة سكرة من ولاية أريانة، إضافة إلى جزيرة جربة) وذلك للحد من انتشار المرض.