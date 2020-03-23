الداخلية تنفي بدء إجراءات حظر التجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال ابتداء من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس " كورونا".

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملة وتفصيلاً، لافتا إلى أن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وقال المصدر إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " وتحمل اسم " الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية " تحت عنوان (www.facebook.com/moiegy ) .. وأن كافة الصفحات الأخرى التي تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بوزارة الداخلية .