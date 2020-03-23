اعترافات "جزار الجيزة": "اكتشفت خيانة الزوجة بالصدفة فقتلتها هي وعشيقها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالعمرانية، اليوم الاثنين، بتشريح جثة ربة منزل وبائع خضراوات، قتلهما زوج الأولى بعدما ضبطهما أثناء ممارستهما علاقة غير الشرعية في منطقة العمرانية، ودفنهما عقب الانتهاء من التشريح.

كما طلبت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بهما؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

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وأمام جهات التحقيق اعترف المتهم بقتل المجني عليهما، قائلا:" إن صاحب محل الجزارة الذي يعمل فيه طلب منه إحضار دواء فاستغل قرب الصيدلية من منزله فتوجه إلى المنزل وفوجئ بزوجته في أحضان عشيقها تقيم علاقة جنسية معه فقتلهما، "رجعت البيت بالصدفة فشوفتها في حضن عشيقها".

وانتقلت النيابة العامة لمكان حدوث الجريمة، لمعاينتها ومناظرة الجثامين، وكشفت المعاينة أن المسكن عبارة عن غرفة وصالة، بالطابق الأرضي بعقار بمنطقة العمرانية، تم العثور داخل الغرفة على جثة القتيلة مصابة بطعنين، بالإضافة إلى جثة المجني عليه الثاني مصابا بـ15 طعنة.

وألقى الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.